В Саранске до конца года обновят 30 остановочных павильонов

До конца 2023 года в Саранске появится около 30 новых остановочных павильонов, сообщил мэр города Игорь Асабин во время прямой трансляции. Часть из них будет совмещена с торговыми объектами.

По словам градоначальника, в следующем году работы по обновлению павильонов продолжатся. Планируется полностью заменить все конструкции в городе. К сожалению, имеются остановки и без навесов - их демонтировали из-за аварийного состояния, чтобы исключить угрозу безопасности горожан. Тем не менее уже в 2024 году там появятся современные павильоны.

"Понимаю негодование горожан, которые говорят, что все нужно было сделать раньше. Но мы исходим из реальных финансовых возможностей бюджета. Помимо остановок, у нас много других проблем - дороги, освещение и так далее", - объяснил Асабин.