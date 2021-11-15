Мэр Асабин рассказал о проблеме бездомных собак в Саранске

Во время прямой линии с жителями мэр Саранска Игорь Асабин ответил на многочисленные вопросы горожан. Значительная их часть касалась проблемы большого количества бродячих собак на улицах города.

Как пояснил градоначальник, в настоящее время полностью решить этот вопрос не представляется возможным. Согласно действующему законодательству, неагрессивных животных отлавливают, чипируют и выпускают обратно. Повторный отлов чипированных собак запрещен.

"Мы делаем все, что позволяет нам действующее законодательство. К сожалению, кардинально изменить ситуацию в короткие сроки не получается", - констатировал Асабин. Он заверил, что власти продолжат работу по регулированию численности безнадзорных животных в городе.