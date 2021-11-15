Министр здравоохранения Мордовии проведёт прямой эфир

Министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин 8 декабря проведёт прямой эфир с жителями республики. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Трансляция состоится в 12:00 мск на официальной странице "Республика Мордовия" в соцсети "ВКонтакте". Глава минздрава ответит на вопросы, оставленные в комментариях и в чате во время эфира.

Напомним, на этой неделе глава Мордовии Артем Здунов акцентировал внимание на важности профилактики онкологических заболеваний и рассказал о мероприятиях республиканского "Онкопатруля". Вероятно, эта тема также будет затронута во время прямого эфира министра здравоохранения.