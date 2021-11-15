Мэр Саранска рассказал о мерах по устранению проблем с отоплением

Во время прямого эфира мэр Саранска Игорь Асабин ответил на многочисленные вопросы горожан, касающиеся проблем с отоплением в многоквартирных домах.

По словам градоначальника, ни одно из поступающих в администрацию обращений на эту тему не остается без внимания. В настоящее время ведется работа с руководством теплоснабжающих организаций по оперативному реагированию на жалобы. Кроме того, управляющим компаниям рекомендовано провести подготовку домов к отопительному сезону.

"Хочу заверить, что все проблемные вопросы мы разбираем на совещаниях. Если в вашем доме по-прежнему есть перебои с отоплением, пишите обращение в городскую администрацию", - резюмировал Асабин.