В Мордовии прошел рейд "Пешеходный переход"

Сотрудники ГИБДД Мордовии провели профилактическую операцию "Пешеходный переход".

За время рейда инспекторы оштрафовали как безрассудных водителей, не уступающих дорогу пешеходам, так и самих пешеходов, перебегающих проезжую часть в неположенных местах.

Всего было составлено более 80 административных протоколов. 39 водителей были оштрафованы за нарушение правил проезда пешехходных переходов, еще 54 человека - за пересечение проезжей части вне зоны действия знака "Пешеходный переход".

Отметим, что в этом году в ДТП с участием пешеходов в регионе пострадали 22 человека, еще 103 получили травмы различной степени тяжести. Госавтоинспекция напоминает, что от соблюдения ПДД на дорогах зависят жизнь и здоровье всех участников движения.