В Саранске построят новую школу No9

В ходе прямого эфира с жителями мэр Саранска Игорь Асабин рассказал о планах по строительству нового здания школы No9.

По его словам, в настоящее время идет процесс подготовки документации для получения финансирования этого проекта. "Глава республики полностью нас поддерживает в этом вопросе. На месте старого здания школы будет современная школа", - отметил градоначальник.

Ранее сообщалось, что старое здание МБОУ "СОШ No9" было признано аварийным и предназначено к сносу. Запланированное строительство новой школы позволит полностью решить эту проблему.