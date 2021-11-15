В Краснослободском районе запретили выходить на лед

Администрация Краснослободского района Мордовии запретила жителям выходить и выезжать на лед водоемов и рек на территории района в осенне-зимний период 2023-2024 годов. Соответствующее постановление было подписано 1 декабря.

Как пояснили в районной ЕДДС, запрет будет действовать вплоть до установления ледяного покрова, отвечающего всем нормам безопасности. Выезд техники на лёд категорически запрещён.

За нарушение постановления - выход или выезд на лёд в запрещённых местах - гражданам грозит предупреждение или штраф от 500 до 2000 рублей. Администрация напоминает, что подобные ограничительные меры введены в целях обеспечения безопасности населения.