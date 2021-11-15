Что из себя представляет параллельный импорт?

Параллельный импорт представляет собой ввоз в страну зарубежного товара без разрешения на то правообладателя. Данную продукцию не стоит считать контрафактом, особенно, если товар не является подделкой. Есть свой нюанс того, что производитель не дает согласие на реализацию продукта в определенной стране. Продукция, ввозимая на территорию Российской Федерации похожим форматом, должна быть сертифицирована, а также пройти контроль в таможенном пункте. Данный процесс вполне законный.

Как именно работает параллельный импорт?

Итак, на примере, можно использовать поставки компании Lego. Раньше компания сама контролировала любые поставки собственной продукции в Россию. Если определенная компания ввозила товар данного бренда, представители организации могли потребовать компенсацию за нарушение. В данном случае нарушитель должен был выплатить штраф в размере 5 млн. руб. Теперь же благодаря нововведения в законодательстве, данное наказание можно избежать. Импорт на территорию Российской Федерации разрешен официально. Все подробности можно почитать на сайте: https://mobililogistica.ru/.

Как зарубежные товары оказываются на полках отечественных торговых центров? В частности официальные дистрибьюторы закупают товары у владельцев конкретных брендов, после реализуют в определенной стране. То есть у каждого из них имеется своя точка, куда они будут перевозить товары. При определении параллельного импорта, то схема в данном случае похожая. Но ритейлеры в частности закупают товар не у официального представителя продукции, а через посредников из другой страны, которые уже успели приобрести товар у владельцев бренда. Параллельный поток позволяет работать через ту страну, где и производился продукт, но и через государство, которое предлагает на реализацию данный товар. В этом случае действуют дружественные страны, у которых нет санкций против РФ.

Россия ни одна, которая легализовала эту процедуру. Такой подход к торговле давно действует и на территории Соединенных Штатов, Турции, Канады и так далее. Как видно, процедура весьма популярна, особенно на мировой арене. Но в России такой опыт действовал и в советское время, и вот теперь Россия все решила повторить.

Какие товары разрешается ввозить?

В данном пункте представлены весьма интересные факты, на которые следовало бы обратить особое внимание. Следует помнить, что не всякий товар может быть перевезен таким образом. Существует список, который утвержден Министерством промышленности и торговли на РФ 6 мая 2022 г. Постепенно перечень разрешенных товаров увеличивается новыми позициями.

В Россию можно ввозить следующие популярные позиции:

Транспортные средства: Tesla, Ferrari, Porsche, Rolls-Royce, Land Rover, Jeep, Lexus, Bentley, Toyota, Volkswagen, Skoda, BMW и так далее. Также разрешено ввозить автомобильные запчасти.

Tesla, Ferrari, Porsche, Rolls-Royce, Land Rover, Jeep, Lexus, Bentley, Toyota, Volkswagen, Skoda, BMW и так далее. Также разрешено ввозить автомобильные запчасти. Фармацевтика. В данную строчку входят: вата, набор первой необходимости, сумки санитаров. Лекарственные препараты подобным образом ввозить запрещается.

В данную строчку входят: вата, набор первой необходимости, сумки санитаров. Лекарственные препараты подобным образом ввозить запрещается. Покрышки для транспортных средств : Continental, Michelin, Goodyear и Bridgestone.

Continental, Michelin, Goodyear и Bridgestone. Запасные детали для транспортных средств: Bosch, Мahle, Wabco, Gates и Wabtec.

Bosch, Мahle, Wabco, Gates и Wabtec. Приставки с играми: Xbox и PlayStation.

Xbox и PlayStation. Современная электроника: телефоны, планшеты, ноутбуки, дополнительные детали к ним, ПК, смарт-часы, речь об Apple, Samsung, Sony, Dell, LG, Asus.

телефоны, планшеты, ноутбуки, дополнительные детали к ним, ПК, смарт-часы, речь об Apple, Samsung, Sony, Dell, LG, Asus. Бытовая техника дополнительно составила данный список. В данном случае рассматриваются следующие марки: Electrolux, Siemens и Dyson. В основном это касается телевизоров, утюгов, микроволновых печей, стиральных машин, холодильных оборудований и так далее.

дополнительно составила данный список. В данном случае рассматриваются следующие марки: Electrolux, Siemens и Dyson. В основном это касается телевизоров, утюгов, микроволновых печей, стиральных машин, холодильных оборудований и так далее. Одежда. В этот список не входят конкретные бренды, перечисляются только определенные разновидности одежды: теплые куртки, ветровки, пуловеры, брюки и так далее.

В этот список не входят конкретные бренды, перечисляются только определенные разновидности одежды: теплые куртки, ветровки, пуловеры, брюки и так далее. Обувь. В данном случае разрешается ввозить любую обувь, независимо от марки.

В данном случае разрешается ввозить любую обувь, независимо от марки. Товары женской гигиены. Речь пойдет о следующих брендах: Carefree и O.В.

Есть еще множество других изделий, которые тщательно прослеживаются, к тому же весь список доступных товаров постоянно расширяется.