Глава Саранска рассказал о планах по улучшению работы общественного транспорта

Глава администрации Саранска Игорь Асабин рассказал о планах по улучшению общественного транспорта в городе. В частности, до конца декабря на остановочных павильонах планируют установить информационные табло, отображающие интервал движения автобусов и троллейбусов.

По словам чиновника, это позволит горожанам планировать поездки и минимизировать время ожидания нужного транспорта. Также Игорь Асабин отметил, что в настоящее время на маршрутах задействовано порядка 80 единиц подвижного состава от муниципального предприятия "Горэлектротранс".

Кроме того, удалось восстановить собственный учебный центр для подготовки водителей общественного транспорта. По словам главы Саранска, на данный момент там прошли обучение уже 7 специалистов.