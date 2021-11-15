В Мордовии объявлено оперативное предупреждение из-за аномальных морозов

Департамент гражданской защиты Мордовии объявил оперативное предупреждение в связи с ожидаемым похолоданием 11 и 12 декабря. По прогнозам синоптиков, в эти дни среднесуточная температура будет ниже климатической нормы на 7 и более градусов.

Такое аномальное похолодание классифицируется как опасное явление и может представлять угрозу для населения. В связи с этим гражданам рекомендуется принять меры предосторожности, одеться теплее, сократить время пребывания на улице.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо срочно звонить по номерам экстренных служб: "01" со стационарных или "112" с мобильных телефонов.