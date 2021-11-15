В Саранске объявлено оперативное предупреждение из-за ухудшения погоды 12 декабря

Мордовский гидрометцентр выпустил оперативное предупреждение для жителей Саранска в связи с резким ухудшением погоды 12 декабря.

Как сообщается в сводке, в этот день местами на территории города прогнозируются порывы ветра до 17 м/с, а также возможны сильные метели.

Такие неблагоприятные условия могут представлять угрозу для населения. Горожанам рекомендуется воздержаться от поездок по городу, если это возможно, а также быть предельно внимательными и осторожными на улице.

При возникновении чрезвычайных ситуаций незамедлительно звонить по номерам экстренных служб: "01" или "112".