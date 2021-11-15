Кому в Мордовии положены сладкие новогодние подарки от Главы республики

Более 75 тысяч детей из социально незащищенных семей получат сладкие новогодние подарки с поздравлением от Главы Республики Мордовия. Среди получателей - дети до 13 лет из многодетных и приемных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети из семей инвалидов, а также дети из малообеспеченных семей.

Подарки также достанутся детям участников специальной военной операции и детям граждан, покинувших территорию Украины, ДНР и ЛНР.

В городах Рузаевка и Саранск подарки будут вручаться в учреждениях социальной защиты по месту жительства. В сельской местности - через администрации, школы, детские сады и центры социального обеспечения.