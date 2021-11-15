Насыщенная праздничная программа ждет жителей и гостей Мордовии на Новый год

В преддверии Нового года для жителей и гостей Мордовии подготовлена насыщенная развлекательная, культурная и спортивная программа.

С 21 декабря в театрах республики пройдут праздничные мероприятия и утренники для детей и взрослых. Откроется резиденция мордовского Деда Мороза "ЯкшамАтя", где можно будет окунуться в национальный колорит. Музеи и библиотеки также подготовили интересные новогодние проекты.

31 декабря на центральной площади Саранска традиционно состоится праздничный концерт и фейерверк. Будут работать зимние аттракционы и кафе национальных кухонь.

22 декабря на стадионе "Мордовия Арена" откроется Зимний городок с мастер-классами по фигурному катанию и хоккею. Также по всей республике организуют 95 площадок для массового катания и несколько лыжных баз.

Кроме того, туристов ждут популярные локации – Сафари-парк "Кречет", Национальный парк "Смольный", горнолыжный курорт "Каменка" с новой трассой и другие интересные места для активного зимнего отдыха.