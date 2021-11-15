Елочные базары открылись в Саранске

В столице Мордовии заработали традиционные предновогодние елочные базары. Жители города теперь могут приобрести праздничную сосну, ель или хвойный лапник на специальных торговых площадках.

По информации администрации Саранска, стихийная торговля деревьями развернулась во всех районах города. В частности, елочные базары открыты возле ТК "Заречный" на улице Косарева, около ТЦ "Ботевград", на улице Кирова, 71а рядом с ТК "Невский", на улице Миронова, 1а возле ТК "Данко", на улице Энгельса, 11а и по другим адресам.

Елки и сопутствующие новогодние товары здесь можно приобрести ежедневно с 9 утра до 7 вечера вплоть до 31 декабря включительно.