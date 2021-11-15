Жители Рузаевки пожаловались на уборку снега

В социальных сетях появились жалобы жителей Рузаевки на плохую работу коммунальных служб по уборке снега на городских улицах.

В частности, местные жители рассказали, что дорогу на улице Ставского дворники не посыпают пескосоляной смесью, из-за чего она остается скользкой. А на улице Ухтомского, 26 не убран снег с лестницы для пешеходов.

В ответ на критику администрация Рузаевского района напомнила, что подать заявку на уборку конкретной территории можно в МБУ "Дорожное хозяйство" по телефону 6-99-76. Также функционирует Единая диспетчерская служба, куда нужно обращаться по вопросам ЖКХ – её номер 2-18-10.