Жители Мордовии обеспокоены установкой новых вышек сотовой связи

Некоторые жители Мордовии высказывают опасения по поводу возведения в регионе новых вышек сотовой связи. Они полагают, что эти сооружения могут негативно повлиять на их здоровье.

Эта проблема, получившая название "радиофобия", обсуждалась во время круглого стола в Саранске. Как сообщает ГТРК "Мордовия", руководитель саранского филиала одного из операторов сотовой связи Константин Гаркуша отметил, что при строительстве вышек компания сталкивается с агрессией местных жителей, "которые наносят физический ущерб представителям базовых станций".

Однако, по словам экспертов, вышки и базовые станции безопасны для людей, животных и растений. Их электромагнитное излучение ниже допустимых норм.

Ситуацию прокомментировал исполняющий обязанности министра цифрового развития Мордовии Роман Курмакаев:

"За прошедший только год мы получили порядка 30 обращений от жителей республики с просьбой демонтировать или перенести в другое место базовые станции. Людям кажется, что они как-то вредно воздействуют на их здоровье".

В то же время граждане отмечают и положительную сторону развития сотовой инфраструктуры в регионе. Благодаря новым вышкам увеличилась скорость мобильного интернета, появилась возможность одновременного подключения большего количества устройств.

В настоящее время в Мордовии реализуется программа по улучшению качества связи в малых населенных пунктах в рамках проекта "Устранение цифрового неравенства".