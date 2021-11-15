В Рузаевке заработает современная детская поликлиника

В ближайшее время в Рузаевке на базе ЦРБ на улице Маяковского заработает новая современная детская поликлиника. Ее открытие запланировано в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение", сообщает правительство республики.

В настоящее время детское поликлиническое отделение располагается в нескольких разрозненных зданиях, что создает неудобства для пациентов и их родителей. Новое трехэтажное здание позволит сосредоточить все кабинеты и службы в одном месте.

На первом этаже будут принимать здоровых детей, расположатся также кабинет неотложной помощи, рентген, флюорография и изолированное инфекционное отделение.

На втором этаже откроются кабинеты педиатров, отоларинголога, подросткового терапевта, лаборатория, процедурные, комната для кормления грудных детей и другие необходимые помещения.

Третий этаж будет предназначен для приема узких специалистов, кабинетов диагностики и оказания социально-психологической помощи.