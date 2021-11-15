В Лямбирском районе Мордовии возводят межмуниципальный мусороперерабатывающий комплекс

В Лямбирском районе Мордовии продолжается строительство межмуниципального комплекса по переработке и сортировке твердых коммунальных отходов. По прогнозам, его мощность составит около 180 тысяч тонн мусора в год.

В министерстве энергетики и ЖКХ республики сообщили, что на данный момент рабочие уже выполнили планировку территории, возвели ограждение и приступили к устройству фундаментов зданий и сооружений. Параллельно с этим заключаются договоры на поставку необходимого оборудования и строительных материалов.

“Этот объект очень важен для республики. Отсортированные отходы, которые будут отбираться на этом комплексе, уйдут на вторичную переработку", - подчеркнул исполняющий обязанности министра энергетики и ЖКХ Мордовии Александр Голянин.

По его словам, завершить строительство комбината планируется к концу 2024 года. Он должен стать важным звеном в создании эффективной системы обращения с отходами на территории региона.