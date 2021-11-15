Народный фронт Мордовии направил 15-й гуманитарный груз в зону СВО

Народный фронт Мордовии отправил 15-й по счету гуманитарный груз для участников специальной военной операции.

Помимо продуктов питания, медикаментов, средств личной гигиены и теплых вещей, в дорогу также отправились три внедорожника УАЗ от МЧС республики и индивидуального предпринимателя.

Предприниматель Василий Батенков на собственные средства приобрел и отремонтировал автомобиль УАЗ "Буханка" для нужд армии:

"И раненых надо вывозить, и бойцов перевозить. Нужна техника, а не лошади. Это не подарок, а необходимость - отдать фронту", - подчеркнул Батенков.

Кроме того, сотрудники Главного управления МЧС по Мордовии закупили еще два таких же автомобиля, которые также отправились в зону СВО вместе с гуманитарной помощью от жителей республики.

"Большой вклад внес бизнес, который помог приобрести необходимое оборудование для связи и даже 3D-принтер", - рассказал сопредседатель регионального штаба "Народного фронта" Игорь Ерёмкин.

Кроме того, неравнодушные граждане и предприниматели собрали для бойцов письма и рисунки школьников к Новому году, сладости и даже сказочного дракона по имени Гоша, как символ наступающего 2024 года.

Источник: https://smotrim.ru/article/3712968