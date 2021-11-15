Ученики Саранского лицея № 26 представляли Мордовию на Кремлевском кадетском балу

В Москве состоялся Всероссийский кадетский бал, в котором приняли участие 2,9 тысячи лучших воспитанников кадетских корпусов, суворовских и нахимовских училищ, школ с кадетскими классами и патриотических военно-спортивных клубов из всех регионов России.

Также среди почетных гостей бала были участники специальной военной операции, Герои России и Советского Союза, послы нескольких иностранных государств.

Республику Мордовия представляла группа учеников 11-го класса Саранского лицея No26. Для этого ребята отрепетировали 10 видов парных танцев. А учащиеся Динара Раджабова и Иван Шеметов вошли в число номинантов на звание "Принц и принцесса бала".

По итогам Всероссийского бала они отмечены как одна из самых ярких и талантливых кадетских пар. Это заслуженное признание результатов учебы и воспитательной работы в лицее и большая честь для всей Мордовии.