Спасатели из Мордовии передали автомобили и гуманитарную помощь для нужд спецоперации

В Саранске состоялась передача двух внедорожников УАЗ и гуманитарного груза от сотрудников региональной аварийно-спасательной службы для отправки в зону проведения специальной военной операции.

Как подчеркнули в ведомстве, перед отправкой специалисты тщательно проверили обе единицы техники и устранили все выявленные неисправности. Один из автомобилей был загружен коробками с медикаментами, бинтами и другими предметами первой необходимости для военнослужащих на передовой.

Помощь собрана по инициативе самих спасателей Мордовии, которые таким образом решили поддержать бойцов, участвующих в спецоперации на Украине и отстаивающих интересы России.

Вручая ключи от машин представителям военкомата, начальник Главного управления МЧС России по Мордовии Александр Кирсанов выразил уверенность, что техника и груз надежно доберутся до места назначения и помогут решать боевые задачи.