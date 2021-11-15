В воскресенье в Рузаевке пройдет предновогодняя продовольственная ярмарка

В преддверии новогодних праздников, в это воскресенье, 24 декабря, на улице Юрасова в Рузаевке состоится традиционная предпраздничная продовольственная ярмарка. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

На ярмарке жителям и гостям города будет представлен широкий ассортимент продукции местных сельхозпроизводителей и предприятий пищевой промышленности. Свои товары выставят предприятия АПК Рузаевского района, а также других районов Мордовии, а также индивидуальные предприниматели.

Торговая площадка будет развернута на участке между домами No15 и No19 по улице Юрасова.

На прилавках можно будет приобрести свежие овощи и фрукты, мясные и молочные продукты, выпечку, кондитерские изделия по доступным ценам. Ярмарка станет хорошей возможностью закупить продукты к праздничному столу для жителей Рузаевки.