В Мордовии ожидается сильная метель 19 декабря

В Мордовии 19 декабря ожидается сильная метель. Об этом предупредил Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В связи с ухудшением погодных условий объявлено штормовое предупреждение.

Во время метели рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте. Плохая видимость и скользкие дороги создают опасность для вождения. Если выход на улицу неизбежен, убедитесь в наличии зимней резины и отслеживайте состояние дорог по местным информресурсам.

Возможны временные отключения электроэнергии. Подготовьтесь к работе без света - закройте газовые краны, запаситесь свечами, фонарями и батарейками.

Если есть гараж, поставьте туда автомобиль. Если нет – припаркуйтесь вдали от деревьев и других неустойчивых конструкций, чтобы избежать повреждений от падающих предметов.

Объясните детям правила поведения во время непогоды - не выходить на улицу без взрослых, занять себя безопасными играми дома.

На улице избегайте неустойчивых зданий, мостов, эстакад, опор линий электропередачи. Обходите или сообщайте в соответствующие службы о свисающих конструкциях, проводах и разбитом стекле. Эти предметы представляют опасность во время сильного ветра.

Будьте предельно внимательны и соблюдайте меры предосторожности!