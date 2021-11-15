Жители Саранска недовольны уборкой дорог после снегопада

В сообществе "Саранск | Доска Позора" во "ВКонтакте" появилось обращение от жителей домов ЖК "Ветеран". Они пожаловались на плохую расчистку дорог после обильного снегопада.

"Ни проехать, ни пройти - сплошные заносы и колейность. Даже такси отказываются заезжать к нам во дворы. Где техника, о которой так много говорили в новостях? Зима, что, как всегда "застала врасплох" коммунальные службы?!" - возмущается автор поста.

В комментариях жители Саранска из других районов тоже пожаловались на плохую работу уборочной техники. Даже если трактор и пройдет по улице, снег убирается крайне некачественно.

"Нигде не видно ни одного КамАЗа для вывоза снега. Полный бардак и всем начальникам все равно. Главное для них - сэкономить на всем", - пишут возмущенные горожане.

Они предупреждают, что из-за оттепели со скользкой жижей на проезжей части будет трудно справиться пешеходам и автомобилям. Кроме того, с крыш домов начнут сходить сосульки и наледь.

"Будьте осторожны и обходите стороной опасные участки!", - призывают пользователи соцсетей.