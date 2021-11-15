В Мордовии отмечается подъем заболеваемости ОРВИ

По данным Роспотребнадзора по РМ, в республике наблюдается сезонный рост числа заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

За прошедшую неделю в Мордовии зарегистрировано 6785 случаев ОРВИ, что на 22,3% больше, чем неделей ранее.

Основными возбудителями инфекций являются COVID-19, аденовирусы, риновирусы, вирусы парагриппа и другие респираторные вирусы негриппозной этиологии.

В республике против гриппа привито свыше 395 тысяч человек, что составляет 51,2% от всего населения Мордовии.

В то же время ситуация с коронавирусом стабилизируется – впервые за два месяца отмечено снижение заболеваемости COVID-19 на 11,7% по сравнению с предыдущей неделей.

В связи с активной циркуляцией вирусов специалисты Роспотребнадзора рекомендуют соблюдать меры профилактики - носить маски в местах скопления людей, чаще мыть руки и употреблять витамин С. Это поможет уберечься от заражения ОРВИ и гриппом в преддверии новогодних праздников.