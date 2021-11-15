Трагедия в Красномайском: семья из трех человек погибла от отравления угарным газом

19 декабря в поселке Красномайском Кочкуровского района произошла страшная трагедия - в одной из квартир двухквартирного дома обнаружена мертвой семья из трех человек. Погибли 82-летняя пенсионерка, ее 46-летний сын и 51-летняя дочь.

Тревожный звонок поступил от другого сына пожилой женщины, который проживает отдельно. Прибывшие на место правоохранители обнаружили в квартире тела трех человек без внешних повреждений. Предположительной причиной смерти стало отравление угарным газом.

По данному факту Следственным отделом СКР по Республике Мордовия организована проверка. Следователями произведен осмотр места происшествия и отопительной системы. Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти.

В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий для выяснения всех обстоятельств трагедии. После завершения проверки будет принято процессуальное решение.