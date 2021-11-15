В Мордовии подросток угнал иномарку и разобрал ее на запчасти

Полиция Саранска раскрыла дерзкую кражу автомобиля, совершенную 16-летним парнем. Подросток не просто угнал иномарку со двора дома, но и полностью разобрал ее на запчасти за считанные дни.

26 октября в полицию обратился 31-летний местный житель, заявивший о пропаже своего автомобиля ВАЗ-2110 прямо со двора дома на улице Эркая. Ущерб составил 200 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что машину угнал 16-летний саранский школьник. Причем, если сначала автомобиль целиком пригнал к родственникам в соседний район, то уже через пару дней иномарка была полностью разукомплектована.

По словам задержанного, он увидел незапертую машину ночью, замкнул провода и уехал на ней в соседний район. Там юный угонщик сразу продал мотор с коробкой одному из соседей, а колеса раздал знакомым.

В настоящее время автомобиль изъят, ведется расследование. Свою вину подросток признал полностью.