Предновогодняя ярмарка в Саранске: низкие цены на еду и подарки перед праздниками

В преддверии Нового года в Саранске пройдет традиционная предпраздничная ярмарка. Она состоится 23 декабря на нескольких центральных площадках города.

На прилавках будут представлены новогодние ели, продукты питания по ценам ниже магазинных, а также различные подарки и сувениры к праздникам.

В частности, мясо птицы можно будет купить по 165 руб/кг, говядину - за 370 руб/кг, свинину - за 200 руб/кг. Десяток куриных яиц обойдется в 70 рублей, килограмм сахара - всего в 50 рублей.

Посетить ярмарку можно будет с 7 до 13 часов на следующих центральных улицах:

ул. Ботевградская (от Полежаева до Васенко)

ул. Ульянова (от Энгельса до Расковой)

пр. 60 лет Октября (от Веселовского до Веденяпиных)

пр. 70 лет Октября (от Косарева до Севастопольской)

Жители и гости Саранска смогут купить все необходимое к праздничному столу по выгодным ценам! Атмосфера приближающегося Нового года обещает наполнить ярмарку особым предпраздничным настроением.