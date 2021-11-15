Мечта саранского школьника о гитаре сбылась благодаря главе Мордовии

В преддверии Нового года по всей России проходит акция "Ёлка желаний", инициированная президентом Владимиром Путиным. Уже на протяжении 6 лет перед праздниками исполняются заветные мечты детей.

Глава Мордовии Артём Здунов ежегодно принимает участие в этой благотворительной акции. Во вторник, 19 декабря, он встретился с 14-летним саранским школьником Никитой, чтобы исполнить его предновогоднее желание.

Мальчик очень любит музыку и мечтает научиться играть на электрогитаре. Благодаря помощи главы региона, у Никиты теперь есть собственный музыкальный инструмент.

За чашкой чая Артём Здунов пообщался с юным музыкантом и его мамой. Как признался Никита, у него есть ещё одно заветное желание - в будущем стать врачом.

Сейчас мальчик учится в одной из саранских школ, показывает отличные результаты в учёбе. Также Никита неоднократно становился чемпионом Мордовии по шахматам.