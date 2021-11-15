Жители Саранска жалуются на нехватку общественного транспорта по утрам

Пассажиры остановки "Гожувской" в Саранске пожаловались на проблему, связанную с отсутствием общественного транспорта в утренние часы. По их словам, уехать в центр города в час пик крайне сложно.

"Маршрутка номер 40 ходит часто, но всегда переполнена. А 37-й и 17-й автобус - редкие гости. Все лезут в одну переполненную сороковую", - сетует один из пассажиров.

В комментариях другие горожане высказались в поддержку. По их мнению, транспорта катастрофически не хватает, особенно для отдаленных районов вроде Химмаша.

"На этой остановке всегда так было. Весь этот район какой-то обделенный по части общественного транспорта", - считает одна из местных жительниц.

Источник: Саранск | Доска Позора