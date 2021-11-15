Новая гостиница появится в центре Саранска

Власти Саранска анонсировали строительство очередной гостиницы в центре города. Ее разместят в здании магазина на улице Кирова после реконструкции. Объем инвестиций в проект составит 105 миллионов рублей.

Как сообщает минэкономразвития республики, гостиница получит три звезды. Помимо номерного фонда, здесь разместят фитнес-центр, торговые павильоны, офисы и кафе.

Реализация проекта позволит создать десять новых рабочих мест в сфере гостеприимства.

Отметим, что в последние годы власти Саранска уделяют пристальное внимание развитию туристической инфраструктуры города. С открытием новых гостиниц и развлекательных заведений столица Мордовии становится более привлекательным направлением для туристов и гостей региона.