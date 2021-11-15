В Мордовии задержаны курьеры телефонных мошенников из Тольятти

Полиция Мордовии задержала двух жителей Тольятти, которые работали на телефонных мошенников в качестве курьеров по передаче денег.

По схеме аферисты звонили пожилым людям, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщали, что родственники пенсионеров попали в ДТП и требовали деньги якобы на лечение пострадавших и избежание уголовного преследования. После чего назначали встречу с курьером для передачи средств.

Однако на хитрость мошенников не поддалась пенсионерка из Дубенского района - она вызвала полицию. По просьбе правоохранителей женщина согласилась встретиться с курьером якобы для передачи денег. В итоге с поличным были задержаны сразу двое злоумышленников из Тольятти.

В настоящее время проводится следствие, устанавливаются все обстоятельства преступной схемы. Правоохранители призывают граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки телефонных аферистов.