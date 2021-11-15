В Мордовии готовят развлекательную программу к Новому году

В Доме Республики прошло совещание по подготовке к проведению новогодних мероприятий в Мордовии.

Как сообщил глава региона Артём Здунов, в этом году особое внимание планируется уделить семьям участников спецоперации на Украине. Их дети получат новогодние подарки и билеты на праздничные представления за счёт бюджета.

В целом в республике пройдёт более 1700 развлекательных программ для всех возрастов. Резиденция Деда Мороза разместится в Национальном драматическом театре, а в Музыкальном театре им. Яушева покажут балет "Щелкунчик".

Также запланированы тематические мастер-классы, экскурсии и представления в музеях и библиотеках Мордовии. Все желающие смогут посетить ледовые катки или побывать на главной ёлке в Саранске, которую откроют 24 декабря на Советской площади.

Более 75 тысяч детей до 13 лет получат сладкие новогодние подарки.