В Мордовии 34-летний мужчина обвиняется в убийстве собственного отца

В селе Большое Игнатово Мордовии 15 декабря обнаружен труп 64-летнего мужчины. Как выяснили прибывшие на место сотрудники полиции, пенсионера убил собственный 34-летний сын в ходе ссоры.

Установлено, что отец и сын проживали в одном доме. В тот вечер между родственниками произошёл конфликт. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, сын схватил табуретку и ударил ею отца по голове. Пенсионер потерял сознание и скончался на месте от полученной травмы.

Подозреваемый был задержан на месте преступления сотрудниками полиции. В отношении 34-летнего сына погибшего возбуждено уголовное дело по факту убийства. Предварительное следствие по делу продолжается.