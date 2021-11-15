Минэкономразвития Мордовии призывает не допускать ажиотажного спроса на яйца

Министерство экономического развития и торговли Мордовии обратилось к жителям республики с просьбой воздержаться от скупки продуктов впрок, в том числе куриных яиц.

"Уважаемые жители Мордовии! Повышенный ажиотажный спрос на товары неизбежно ведёт к их подорожанию и дефициту. Торговым организациям требуется время на закупку и доставку новых партий. Поэтому просим вас воздержаться от импульсивных закупок больших объёмов продуктов, особенно скоропортящихся, к которым относятся и яйца. Практика показывает, что после спада ажиотажа цены обычно стабилизируются, как это было ранее с гречкой, сахаром и подсолнечным маслом", - говорится в обращении.