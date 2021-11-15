Саранск откажется от новогоднего салюта

Как стало известно, власти Саранска приняли решение отменить традиционный новогодний фейерверк. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Игорь Асабин.

"Уважаемые дители Саранска! По итогам обсуждения с общественностью мы решили отказаться от проведения салюта и фейерверков в новогоднюю ночь 31 декабря. На Советской площади и в других районах города праздничная иллюминация будет, а вот громких хлопков не будет", - написал градоначальник.

По его словам, это решение принято с учетом мнения жителей, и он уверен, что большинство поддержит отказ от шумного празднования. Вместо этого в городе пройдет множество других новогодних мероприятий - концерты, детские елки, спортивные состязания.

"Конечно, Новый год - это семейный праздник, и мы отметим его в традиционном кругу родных и близких, в теплой домашней обстановке", - подчеркнул Асабин.