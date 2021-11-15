Саранск готовится к запуску международных рейсов

В аэропорту Саранска завершилась реконструкция международного терминала. Об этом сообщил глава Мордовии Артем Здунов. Работы по техническому оснащению велись с ноября 2022 года.

"Получены все необходимые разрешительные документы от Росавиации. Первые международные рейсы планируем запустить уже весной 2024 года", - отметил руководитель региона.

Международный терминал в Саранске был построен к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. После мундиаля его решено было сохранить и модернизировать для запуска регулярных рейсов за рубеж.

На реконструкцию из федерального бюджета выделено 482 миллиона рублей. Терминал полностью соответствует всем требованиям для приема иностранных авиарейсов. Его пропускная способность составляет 140 пассажиров в час.

Запуск международных рейсов позволит жителям Мордовии и соседних регионов удобнее путешествовать за границу. Аэропорт Саранска войдет в число российских городов, обслуживающих полеты за пределы страны.