Глава Мордовии обсудил с послом Ирана перспективы сотрудничества

Глава Мордовии Артём Здунов провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в России Каземом Джалали. Об этом Здунов сообщил в своем Telegram-канале.

Как отметил глава региона, встреча прошла по итогам переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Эбрахима Раиси, которые состоялись в начале декабря в Кремле.

"Обсудили возможности сотрудничества в вагоностроении, производстве органической и халяльной продукции, кабельной промышленности и фармацевтике", - рассказал Здунов.

По итогам встречи достигнута договоренность о визите в Мордовию иранской бизнес-миссии во главе с послом Ирана. Визит состоится в ближайшее время.

Переговоры Здунова и Джалали направлены на укрепление экономических связей между Россией и Ираном в соответствии с договоренностями лидеров двух стран. Мордовия рассматривается как одна из площадок для развития двустороннего сотрудничества.