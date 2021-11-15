В Мордовии начали штрафовать владельцев собак за самовыгул

В Мордовии начали применять штрафы к владельцам собак, которые выгуливают питомцев без поводка и намордника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минюста.

Напомним, соответствующий закон был принят в октябре 2023 года. Он предусматривает административную ответственность для хозяев собак, которые отпускают их гулять без присмотра.

По данным ведомства, с момента вступления закона в силу было выявлено уже 12 нарушителей. За самовыгул питомцев для них предусмотрен штраф в размере от 500 до 1000 рублей.

Власти Мордовии напоминают, что выгуливать собак без поводка и намордника опасно как для окружающих, так и для самих животных. Соблюдение правил выгула позволит избежать инцидентов на улицах и в общественных местах.