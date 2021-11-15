В Мордовии досрочно завершили ремонт дороги Каньгуши — Ельники

В Ельниковском районе Мордовии полностью завершен ремонт автодороги, соединяющей село Каньгуши и трассу на Ельники. Работы были выполнены на два месяца раньше запланированного срока.

Как сообщается в местной газете "Ельниковская трибуна", в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" был отремонтирован участок протяженностью 6,8 км. На реализацию проекта из бюджета было выделено более 118 млн рублей.

Благодаря ремонту, жители Каньгушей и близлежащих сел получили удобный и безопасный подъезд к основной трассе в Ельники. Кроме того, качественная дорога улучшит транспортное сообщение внутри района.

В планах на 2024 год - ремонт еще одного 2,3-километрового участка дороги в черте самого села Каньгуши. Работы проводятся в рамках программы развития транспортной инфраструктуры Мордовии.