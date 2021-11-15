В Саранске почтили память погибших участников спецоперации

В столице Мордовии прошла церемония вручения памятных знаков семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга. Мероприятие организовало региональное отделение фонда "Защитники Отечества".

Награды изготовлены из серебристого металла. На лицевой стороне знака изображен двуглавый орел с короной. На обороте выбита надпись "Вечная память героям".

Церемония началась с торжественного выноса флага России и минуты молчания. Затем родным 10 погибших участников спецоперации из Мордовии были вручены памятные знаки.

"Эти ребята навсегда останутся для нас примером чести, мужества и верности Родине", - отметил руководитель регионального отделения фонда Алексей Герасименко.

Мероприятие стало данью уважения и признательности защитникам Отечества, отдавшим жизнь в борьбе за мир и безопасность нашей страны. Их подвиг навсегда останется в памяти благодарных потомков.