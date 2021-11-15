В Саранске открыли две новые площадки для выгула собак

В Саранске появились еще две официальные площадки для выгула животных.

Одна из них расположена на улице Солнечной в центре города. Вторая находится на улице Кавказской, где ранее также функционировала площадка, однако она представляла собой лишь огороженную территорию.

Сейчас на ее месте оборудована современная площадка с элементами благоустройства. По словам А. Матюшина, обе площадки соответствуют всем требованиям.

Стоимость благоустройства новой площадки на ул. Солнечной составила около полумиллиона рублей. Таким образом жители Саранска получили дополнительные зоны для выгула домашних питомцев.