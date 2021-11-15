В селе Сиалеевский Майдан прошло освящение нового купола и креста местного храма

21 декабря в Кадошкинском районе состоялось торжественное событие - освящение нового купола и креста в храме в честь святителя Николая Чудотворца в селе Сиалеевский Майдан.

Как передают в Саранской епархии РПЦ, молебен с чином освящения креста возглавил благочинный Кадошкинского района протоиерей Павел Назин в сослужении настоятеля храма иеромонаха Илиана.

После молебна отец Павел поздравил прихожан со значимым для их прихода событием. Сельчане и верующие выразили благодарность кадошкинским коммунальщикам, которые предоставили технику для установки купола и креста. Так приходу Сиалеевского Майдана был подарен обновленный облик храма.