Мордовские синоптики рассказали об оттепели и дождях в конце декабря

Погода, принесенная в регион теплыми воздушными массами Атлантического циклона, и дальше удивляет местных жителей. Дожди в конце декабря, согласитесь, редкое явление.

Однако, как утверждают в Мордовском центре по гидрометеорологии и мониторингу, такое уже бывало. Дежурный синоптик Юлия Рябова отметила, что 21 декабря 2015 года в Саранске зафиксирован температурный максимум +2,6°C.

Вчера в столице региона показатель достиг +2,5°C, то есть до рекордного значения 2015 года оставалось всего 0,1°C. Специалист дополнила, что тенденция к оттепели сохранится и в ближайшие сутки. Таким образом, мордовские синоптики подтвердили возможность дождливой и теплой погоды в конце декабря.