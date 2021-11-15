Мужчина из Саранска лишился друга и телефона

56-летний житель Саранска поплатился за чрезмерное доверие к приятелю. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, мужчина заявил о пропаже своего смартфона стоимостью 16 тысяч рублей. По его словам, телефон исчез во время посиделок с друзьями во дворе дома на улице Воинова.

Сотрудники уголовного розыска быстро выяснили, что похитителем оказался один из собутыльников хозяина телефона. Завладев чужой вещью, он тут же сдал ее в комиссионный магазин всего за 3 тысячи рублей. А вырученные деньги, как водится, пропил.

Суд не оценил "находчивость" вора и приговорил его к 2 годам принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в пользу государства. Так закончилась попойка, обернувшаяся для одного из друзей потерей имущества.