Глава Мордовии исполнил новогоднее желание братьев Сысуевых

Новый год принёс радость двум мальчишкам из Саранска. Братья Данил и Савелий Сысуевы, ученики школы No38, давно мечтали о собственных коньках. Их желание услышал глава Мордовии Артём Здунов.

Мечту ребят глава региона узнал благодаря благотворительной акции "Ёлка желаний". Данил и Савелий с дошкольного возраста занимаются спортом и очень любят кататься на коньках. Теперь у каждого из братьев есть своя пара коньков и персональная хоккейная клюшка с шайбой.

Подарки в торжественной обстановке на сцене РДК им вручил лично Артём Здунов перед началом итогового концерта республиканского фестиваля "Шумбрат, Мордовия!". Также ребята получили сертификаты на бесплатное обучение в Центре хоккея.

Так для двух мальчишек из Саранска новогодние праздники принесли долгожданный подарок - возможность заниматься любимым видом спорта. Их мечта исполнилась благодаря вниманию руководства республики к простым детским желаниям.