В Саранске усилили работы по расчистке дорог

В связи с прогнозируемым обильным снегопадом и резким понижением температуры муниципальные службы Саранска значительно усилили работу по противогололедной обработке дорог и тротуаров.

С началом снегопада на улицы города вышли десятки единиц специальной техники: КДМ, тракторы-щетки и другие машины для расчистки снега. Очистка проведена по всем основным магистралям, по которым следует общественный транспорт. Работы продолжаются круглосуточно.

В общей сложности в расчистке задействовано 40 единиц техники. Там, где механизированная уборка невозможна, трудятся 594 рабочих муниципальных предприятий и обслуживающих организаций.

Для борьбы со скользкими улицами и снежным накатом использовано уже более 420 тонн противогололедных материалов. Параллельно ведется вывоз снега, складированного во время расчистки на обочинах.

За прошедшие сутки вывезено 4291 кубометров снега: 18 самосвалов совершили 150 рейсов на снегосвалку. Работы продолжаются в круглосуточном режиме.