Продолжается поиск пропавшей 83-летней женщины в Зубово-Полянском районе

Полиция Зубово-Полянского района продолжает поиски пропавшей без вести 83-летней Людмилы Костюниной.

29 апреля 2016 года пожилая женщина ушла из своего дома в селе Дубитель и до сих пор ее местонахождение неизвестно. Людмила Костюнина страдает потерей памяти.

Приметы: рост 160-162 см, худощавого телосложения, седые прямые волосы. Была одета в коричневый плащ, тёмный платок и домашний халат.

Всех, кто располагает любой информацией о местонахождении Людмилы Костюниной, просят срочно связаться с полицией Зубово-Полянского района по телефонам: 8 (83458) 2-51-02, 8-927-187-41-58, 38-59-28 или 102.