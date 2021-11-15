Мордовия получит 12,7 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Республика Мордовия получит из федерального бюджета 12,7 млн рублей на оказание помощи предпринимателям малого и среднего бизнеса. Об этом сообщили в минэкономразвития региона.

Средства выделяются в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Всего, согласно решению правительства РФ, на поддержку бизнеса в 79 регионах страны будет направлено более 1,3 млрд рублей.

Помощь из федерального бюджета станет серьезной поддержкой для небольших компаний Мордовии в непростых экономических условиях.