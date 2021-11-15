В Саранске откроют главную городскую елку и запустят праздничную программу

В воскресенье, 24 декабря, в 16:00 на центральной Советской площади Саранска пройдет торжественное открытие главной новогодней елки города. Как сообщили в администрации, для горожан подготовлена развлекательная программа.

Жителей ждет новогодняя интермедия, встреча с символом 2024 года - Драконом, а также сказочными героями. Также состоится приезд Деда Мороза и Снегурочки и зажжение огней на елке. Для детей выступят ростовые куклы, пройдет музыкальный дискомарафон.

В 17:30 новогодние елки зажгутся и в других районах Саранска - на площадях улиц Коваленко, Расковой и Гожувской. Там также будут концерты, представления, приезд Деда Мороза и танцы.

Праздничные мероприятия продлятся в Саранске до Нового года. Жителей и гостей города ждет насыщенная развлекательная программа.